«Это дестабилизирует Украину» – фпв-дроны скоро начнут долетать до Киева

У России могут появиться фпв-дроны, неуязвимые для украинской ПВО – и способные долетать до Киева.

Об этом на канале «Politeka» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские фпв-дроны увеличивают дальность, и вскоре могут представлять угрозу для Киева. Эти дроны будут использоваться врагом, в первую очередь, для разрушения украинской энергосистемы, и классическая ПВО будет бессильна, что требует разработки новых мер противодействия. Есть ли способы защититься?», – спросил ведущий.

«Сколько раз уже говорили про саркофаги, почему они до сих пор не сделаны? Неужели тяжело залить это бетоном? Но если фпв-дроны будут долетать в глубину – это будет огромная проблема. Надо будет переезжать, эвакуации делать», – сказал Черный.

«А если не будет работать ПВО, то вообще плохо. Это будет дестабилизация внутри страны, и непонятно, к чему она приведёт. Даже не знаю, как решать эту проблему.

Одно дело, когда более-менее привычные прифронтовые города, и совсем другое – когда глубокий тыл», – добавил он.