«Это беда, что такие люди за границей», – посещавший Донбасс Сукачев нашёл оправдание предательским заявлениям Пугачевой

Анатолий Лапин.  
28.11.2025 10:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 768
 
Госизмена, Дзен, Культура, Россия


Неоднократно посещавший воюющий Донбасс рок-музыкант Гарик Сукачев  назвал непростительными антироссийские высказывания бежавшей в Израиль певицы Аллы Пугачевой, однако нашёл им оправдание.

«Это непростительно», – мы говорим, с одной стороны. А, с другой стороны, – это беда, колоссальная, наша. Колоссальная беда, что такие люди оказываются за границей, и сейчас мы их клюем и на них орем.

Вы знаете, когда на каждого из нас набрасываются, первое, что мы начинаем… что собачка начинает? Она кусает-то не сразу, она огрызаться начинает, а потом начинает кусать, отбиваться. Вот и все.

И я имею полное право относиться к Алле Борисовне, как я к ней отношусь, мне есть, за что ей быть благодарным», – заявил Сукачев в интервью блогеру Луке Ебкову.

