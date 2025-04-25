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Транзит российского газа в Европу реально возобновить. Только пойдет он теперь не через заминированную, а потом обстрелянную и подорванную газоизмерительную станцию «Суджа», а через ГИС «Сохрановка», находящуюся в ЛНР.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чисто теоретически до сих пор существует в исправном виде ГИС Сохрановка, через которую Украина перестала принимать газ, по мнению «Нафтогаза», эту станцию никто не контролирует. Соответственно оттуда газ брать нельзя – харам. Но если припрет и понадобится поставлять газ транзитом через Украину, то, по крайней мере, хотя бы Сохрановку запустить можно, и те же самые 40 млн через нее поставлять вполне реально», – сказал Бобылев.

В 2022 году Украина отказалась осуществлять транзит через «Сохрановку», настояв на маршруте через «Суджу». При этом у киевского режима были все возможности полностью остановить поток газа, имитировав аварию на газопроводе, который проходит через всю территорию Украины.

Однако этого не происходило, поскольку Киев продолжал получать 1,3 млрд долларов в год от «Газпрома» за транзит 12 млрд кубометров.

В прошлом году Украина не стала продлевать договор с «Газпромом», и физический транзит прекратился.