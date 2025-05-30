Две реальности: Вучич заявил о победе над «цветной революцией», а протестующие – о раскачке малых городов

Алексей Топоров.  
30.05.2025 17:24
  (Мск) , Белград
Просмотров: 44
 
Балканы, Беспорядки, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Сербские протестующие «студенты» окончательно отказались от декларируемой аполитичности и объявили о старте 1 июня протестной акции «Мы хотим выборов!».

При этом микромайданы, помимо уже существующих в крупных городах Сербии, – они намерены создать в трёх десятках сербских провинциальных городков, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербские протестующие «студенты» окончательно отказались от декларируемой аполитичности и объявили о старте 1 июня...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Поводом для очередного витка протестов стало обращение протестующих к президенту Сербии Александру Вучичу, в котором те потребовали от него проведения досрочных выборов. Лидер страны ответил на это отказом, но последовательно повысил уровень минимальной заработной платы в стране, а также пенсий.

После чего в социальных сетях «студентов в блокаде» была названа дата начала акции «Мы хотим выборов» – 1 июня. Изначально они планировали перенести активность в провинциальный Пожаревац и все сообщения сопровождали тегом «децентрализация». Однако ближе к её началу опубликовали список населённых пунктов страны, где начнётся «восстание», и выяснилось, что протесты готовятся в трёх десятках сербских городов.

«Генеральная репетиция начинается. Выбирайте город, добро пожаловать в салон», – сопроводили этот список в одном из протестных аккаунтов в социальных сетях.

Эксперты предполагают, что протестанты, не прекращая активности в крупных городах, переходят к тактике раскачки малых, чтобы впоследствии протесты охватили всю страну. Что, впоследствии, помогло бы им полностью парализовать экономику, связать силовые структуры и сбросить действующую власть.

Также отмечается структурность, крайняя продуманность и высокий уровень подготовки якобы «стихийных студенческих протестов».

В свою очередь, в недавнем заявлении президент Сербии Александр Вучич сказал, что  «история цветной революции полностью закончена», и добавил, что попытки насилия ещё будут, но все уже позади.

«Люди медленно, но верно возвращаются к работе, и это хорошо, и никто больше не сможет остановить Сербию… Несмотря на то, что Сербия подверглась жестокому нападению со стороны блокирующих, экономический и особенно образовательный потенциал получил серьезный ущерб, мы сделаем все возможное, чтобы визит должностных лиц МВФ прошел успешно», – добавил сербский президент.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить