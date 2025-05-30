Две реальности: Вучич заявил о победе над «цветной революцией», а протестующие – о раскачке малых городов

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Сербские протестующие «студенты» окончательно отказались от декларируемой аполитичности и объявили о старте 1 июня протестной акции «Мы хотим выборов!».

При этом микромайданы, помимо уже существующих в крупных городах Сербии, – они намерены создать в трёх десятках сербских провинциальных городков, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для очередного витка протестов стало обращение протестующих к президенту Сербии Александру Вучичу, в котором те потребовали от него проведения досрочных выборов. Лидер страны ответил на это отказом, но последовательно повысил уровень минимальной заработной платы в стране, а также пенсий.

После чего в социальных сетях «студентов в блокаде» была названа дата начала акции «Мы хотим выборов» – 1 июня. Изначально они планировали перенести активность в провинциальный Пожаревац и все сообщения сопровождали тегом «децентрализация». Однако ближе к её началу опубликовали список населённых пунктов страны, где начнётся «восстание», и выяснилось, что протесты готовятся в трёх десятках сербских городов.

«Генеральная репетиция начинается. Выбирайте город, добро пожаловать в салон», – сопроводили этот список в одном из протестных аккаунтов в социальных сетях.

Эксперты предполагают, что протестанты, не прекращая активности в крупных городах, переходят к тактике раскачки малых, чтобы впоследствии протесты охватили всю страну. Что, впоследствии, помогло бы им полностью парализовать экономику, связать силовые структуры и сбросить действующую власть.

Также отмечается структурность, крайняя продуманность и высокий уровень подготовки якобы «стихийных студенческих протестов».

В свою очередь, в недавнем заявлении президент Сербии Александр Вучич сказал, что «история цветной революции полностью закончена», и добавил, что попытки насилия ещё будут, но все уже позади.