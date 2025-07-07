«Дождёмся, что все сопьются!» – в Киеве требуют создавать нацбаты из региональных сепаратистов в РФ

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Киев должен создать и спонсировать террористические батальоны из всех желающих отделения от России.

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил бывший боевик нацбата «Айдар», помешанный на идее «незалежной» Ингрии Антон Мулкахайнен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен создать и спонсировать террористические батальоны из всех желающих отделения от России. Об...

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«Когда, наконец, национальные образования РФ услышат чёткую формулировку, желают ли США и ЕС распада России? Пока не будет точной формулировки,  до тех пор национальные образования не будут к ней стремиться. 24 национальных образований из 89 субъектов РФ. Но они на сегодняшний день и так довольны тем положением вещей, которое существует», – сказал Мулкахайнен.

Также он предъявил претензии и украинской стороне.

«Да, есть «Грузинский легион», РДК и прочие. Почему? Я же назвал цифру – 24 национальных образования РФ. Поддержите, нужна юридическая основа, как делает Буданов. Поддержите юридическим обоснованием, стартовым капиталом. И тогда у людей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге появится надежда, что есть батальон ингерманландский, базирующийся в Финляндии, Эстонии, Польше  – не имеет значения.

И тогда у людей появится надежда. А я точно знаю, что люди, сторонники демократии, развития – просто спиваются, они от безысходности спиваются! И интеллектуалы, и простые люди среднего класса», – бредил он.

Экстремист пожаловался, что стучится по этому поводу во все инстанции с 2022 года.

«Дайте возможность создать национальный батальон, пусть с условным названием. И туда потянутся те, кто симпатизирует Украине. Открыть коридор в Финляндию, инфильтровывать этих людей, готовить. А на основе кого вы собираетесь элиту этих субъектов, вот, развалится Россия, на основе внутренних, которые существуют? Псков на основе каких людей будет элиту образовывать? Смоленск, Ингерманландия и т.д.», – возмущался Мулкахайнен.

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