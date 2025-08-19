«Должны смениться поколения» – война может затянуться на полвека

Максим Столяров.  
19.08.2025 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 521
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы достичь мира на Украине, там нужно вырастить дружелюбное к России поколение.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил бывший «народный губернатор Донбасса», экс-участник СВО и волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы достичь мира на Украине, там нужно вырастить дружелюбное к России поколение. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На дальнюю перспективу, мир с Украиной принесёт благо, или он вообще невозможен?», – спросил ведущий.

«Я думаю, что здесь можно проявить аналогию с Минскими соглашениями, которые были попыткой заморозить конфликт и каким-то образом влиять на ситуацию. Потом, когда она разморозилась, оказалось, что замораживать не нужно было, это все признали», – сказал Губарев.

«Никакого мира не будет. Украина сама по себе – это антиРоссия. Она в ином контексте существовать в ближайшее время не будет.

Ведь там с детского сада детей воспитывают на том, что Украина – это тысячелетний враг [России], что мы живём плохо, потому что есть Россия, которая постоянно нам не даёт жить хорошо, не даёт идти в Европу и НАТО.

Поэтому, я думаю, что мир возможен на отрезке 25-50 лет. Нужно воспитать новое поколение, которое не будет враждебно настроено друг к другу. Это если говорить о долгосрочном мире», – добавил Губарев.

Он подчеркнул, что временной заморозкой конфликта Запад хочет просто решить свои проблемы и укрепить украинскую армию.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить