«Должны смениться поколения» – война может затянуться на полвека

Чтобы достичь мира на Украине, там нужно вырастить дружелюбное к России поколение.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил бывший «народный губернатор Донбасса», экс-участник СВО и волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На дальнюю перспективу, мир с Украиной принесёт благо, или он вообще невозможен?», – спросил ведущий.

«Я думаю, что здесь можно проявить аналогию с Минскими соглашениями, которые были попыткой заморозить конфликт и каким-то образом влиять на ситуацию. Потом, когда она разморозилась, оказалось, что замораживать не нужно было, это все признали», – сказал Губарев.

«Никакого мира не будет. Украина сама по себе – это антиРоссия. Она в ином контексте существовать в ближайшее время не будет. Ведь там с детского сада детей воспитывают на том, что Украина – это тысячелетний враг [России], что мы живём плохо, потому что есть Россия, которая постоянно нам не даёт жить хорошо, не даёт идти в Европу и НАТО. Поэтому, я думаю, что мир возможен на отрезке 25-50 лет. Нужно воспитать новое поколение, которое не будет враждебно настроено друг к другу. Это если говорить о долгосрочном мире», – добавил Губарев.

Он подчеркнул, что временной заморозкой конфликта Запад хочет просто решить свои проблемы и укрепить украинскую армию.