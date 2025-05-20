Доклад Бастрыкина: Следствие по «Крокусу» завершено, но мигранты-террористы бесчинствуют
Уголовное дело по теракту в «Крокус сити-холле» будет скоро направлено в суд.
Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, растет террористическая активность мигрантов. В первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раз больше преступлений террористического характера. Ярким примером является «Крокус сити-холл». Теракт совершили таджики-мигранты.
Мы быстро отреагировали на это преступление вместе с нашими коллегами из МВД и ФСБ. Сразу задержали 4 исполнителей. На сегодняшний день уже 19 человек арестовано. Потерпевшими по делу проходят 2307 человек. Уголовное дело насчитывает 500 томов. Проведена огромная работа. Скоро дело будет направлено в суд», – сказал Бастрыкин.
По его словам, наблюдается радикализация миграционной среды в России и въезд на ее территорию приверженцев радикальных течений Ислама.
Если в 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности среди мигрантов на 0,9% (до 38578 преступлений), то по итогам января-марта 2025 года фиксируется рост числа преступлений, совершенных мигрантами, на 15%.
Из них более половины – это незаконный оборот наркотических
«Они к нам завозят наркоту», – сказал Бастрыкин.
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