Для России согласие на украинское перемирие – это прямое вступление в войну с НАТО

Вадим Москаленко.  
21.08.2025 17:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 151
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока предлагают перемирие по Украине, чтобы использовать его для провокации прямой войны между НАТО и Россией.

Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока предлагают перемирие по Украине, чтобы использовать его для провокации прямой войны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Европе начинают обсуждать, причём на полном серьёзе, введение на Украину оккупационных войск. И это они считают гарантией безопасности для Украины. В Лондоне своя точка зрения, в Германии своя, во Франции своя, но у них нет общего понимания того, как это все должно выглядеть.

Но они сами себя выдают, ведь им нужно было это перемирие как раз для этого. Чтобы во время этого перемирия они потихонечку будут просачиваться через украинскую границу, вводя туда свои регулярные воинские подразделения», – сказал Дудкин.

«А уж когда перемирие закончится, и Россия посмеет нанести какой-либо удар по этим скоплениям войск, естественно, будет уже не только агрессором, но и предметом, чтобы начинать боевые действия на территории Российской Федерации. Это явный повод к тому, чтобы спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию, как это было 24 февраля.

Вот для этого сейчас вот эти все разговоры о перемирии, безопасности какой-то и так далее», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить