Для России согласие на украинское перемирие – это прямое вступление в войну с НАТО

Страны западного блока предлагают перемирие по Украине, чтобы использовать его для провокации прямой войны между НАТО и Россией.

Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе начинают обсуждать, причём на полном серьёзе, введение на Украину оккупационных войск. И это они считают гарантией безопасности для Украины. В Лондоне своя точка зрения, в Германии своя, во Франции своя, но у них нет общего понимания того, как это все должно выглядеть. Но они сами себя выдают, ведь им нужно было это перемирие как раз для этого. Чтобы во время этого перемирия они потихонечку будут просачиваться через украинскую границу, вводя туда свои регулярные воинские подразделения», – сказал Дудкин.