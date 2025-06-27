Депутат бундестага: Украинцы и трудовая миграция – явления несовместимые

Константин Серпилин.  
27.06.2025 15:14
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Общество, Украина


Среди прибывающих в Германию украинских беженцев преобладает очень слабое желание устраиваться на работу.

Об этом в бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ян Фезер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди прибывающих в Германию украинских беженцев преобладает очень слабое желание устраиваться на работу. Об...

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«Интеграция в работу является неотъемлемой частью предоставлению льгот. Отчёт об этом в отношении украинских беженцев отрезвляет. В апреле 2025-го их было более 500 тысяч трудоспособных украинских военных беженцев. Всего 3,5% нашли работу, оплачиваемую социальным обеспечением.

И хотя колоссальные 27% украинцев работают по программе социального страхования, почти 60% из них продолжают получать гражданские пособия. И это при уровне образования почти 30% среди, заметьте, безработных украинцев. Извините, но успешная трудовая интеграция выглядит немного по-другому», – отметил Фезер.

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