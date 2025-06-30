«Денег России хватит надолго» – в Киеве ждут выхода на круглосуточный режим ракетно-дроновых атак РФ

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Если Украина срочно не пойдёт на прекращение войны, обстрелы её территории будут усиливаться.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Массированные обстрелы Россией территории Украины продолжатся. В ночь на 29 июня российские Вооруженные силы осуществили самую масштабную атаку на Украину с начала войны, запустив 537 средств воздушного нападения. Это далеко не предел и, скорее всего, и этот рекорд скоро может быть побит», – сказал ведущий.

«Да, но и наша спецслужба, то же главное управление разведки, сказала, что к осени могут достигнуть показателей в тысячи (дронов и ракет в сутки). Промышленность российско-северокорейская работает дальше, не покладая рук. Деньги есть. Деньги у России воевать есть еще на следующий год точно. Дальше ситуация зависит от мировых цен на энергоносители, и каких-то других проблем, которые возникают внутри России», – рассуждал Бортник.