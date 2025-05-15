«Даже хуситы послали Трампа» – беглый либерал разочаровался в могуществе Америки

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Требования и угрозы Дональда Трампа не работают, потому что никто в мире уже не боится американскую армию.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Требования и угрозы Дональда Трампа не работают, потому что никто в мире уже не...

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«В США в период Байдена перестала работать так называемая проекция силы. То есть, это игра мускулами, дипломатия канонерок, когда я подогнал свой авианосец, и ты сразу в позу покорности: «где мне подписать?».

После Афганистана, после того как на Украине у Байдена, так сказать, «каменный цветок» не вышел. Но перестала работать проекция силы, и это видно. Например, Трамп грозит, а никому не страшно. Трамп хуситам грозит, а они говорят, «да пошел ты», Хамасу – «да пошел ты».

Хезболле, Ирану, Путину – они все говорят, старик, ты если замахиваешься, так бей. Мы посмотрим, кто из нас моложе. Может быть, ты нас победишь, и вы все подпишете. Но если ты не готов бить, то все эти угрозы больше не работают», – сказал Кох.

«А бить он не готов. Не готов к потерям, к рискам и так далее. Они же… 50 лет работала эта проекция силы, когда они говорили «ох, мы сейчас как размахнемся, ну-ка… вы что, не видите, какая мощь за мной стоит?». Для этого были огромные бюджеты, для этого все эти авианосцы, ракеты и так далее. А теперь, когда это все не работает, вы хотите спросить, а зачем тогда нам это все, если мы это использовать не собираемся? И не собирались никогда.

Непонятно, зачем вот эта вся огромная военная мощь, эти «Томагавки», истребители 27-го поколения и так далее. Если вы этим пользоваться не собираетесь», – жаловался беглый аферист.

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