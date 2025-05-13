Белый дом до сих пор хранит в тайне содержание ночного (по Вашингтону) разговора президента США Дональда Трампа и четырех европейских лидеров, звонивших ему из Киева. Появились лишь посты Трампа в его социальной сети, в которых «не было энтузиазма».

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно, что Белый дом до сих пор не опубликовал расшифровку телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами, что довольно странно. Трамп опубликовал сообщение в «Трус сошиал», где все было немного запутанно. Я сначала не понял, о чем речь. Он говорил о прекращении огня, которое он надеется осуществить. Мне не показалось, что он был сильно убежден в этом или воодушевлен. У меня сложилось впечатление, что Трамп по разным причинам не очень хочет вводить новые санкции. Я думаю, что на это есть множество причин. И дело не в том, что он любит русских или находится под контролем у Путина, а в том, что он понимает, что санкции до сих пор не принесли результатов», – отметил Меркурис.

Он считает, что Трамп хочет установить долгосрочные отношения с Россией, а неоконы и европейцы заманивают его в ловушку публичной поддержки Украины, заставляя поддерживать санкции против России и 30-дневное прекращение огня, которое нужно Европе только как повод для санкций.

«В том, что они сказали в субботу в Киеве, не было ничего нового. Они притворялись, что там были какие-то обсуждения. Никаких значимых обсуждений не было. Единственное, о чем, я думаю, они говорили, это о том, должна ли Украина объявить о 30-дневном одностороннем прекращении огня. Тогда они заставят русских либо нарушить его, либо проигнорировать, и в этом случае они введут санкции. Либо предъявить русским ультиматум – согласиться на прекращение огня, и тогда ввести санкции. Это было единственное обсуждение, которое состоялось в субботу, и в котором участвовали американцы. Но вместо того, чтобы Украине объявить о прекращении огня с понедельника, они решили предъявить ультиматум России», – сказал Меркурис.

По его информации, украинцы отказались от одностороннего прекращения огня, потому что боялись коллапса на линии фронта.