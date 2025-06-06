Черногорцы впервые поднимут оружие против русских

Алексей Топоров.  
06.06.2025 13:57
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Черногория


Власти Черногории планируют запустить производство БПЛА совместно с компанией из США.

При этом, как говорится  в документе черногорского правительства, первая партия будет отправлена в дар Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Черногории планируют запустить производство БПЛА совместно с компанией из США. При этом, как...

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В документе, выложенном на сайте  правительства Черногории, утверждается, что решение организовать производство беспилотников соответствует обязательствам Черногории по отношению к НАТО, которые «укрепят отечественную оборонную промышленность».

«Этим проектом Подгорица своевременно поддержит оборонные потребности Украины и стимулирует экономический рост и технологическое развитие Черногории», – говорится в тексте.

При этом не сообщается, когда начнётся реализация проекта и какой объём финансирования будет выделен под него самой Подгорицей. Но отмечается, что он уже получил поддержку администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом в рамках выделенных американцами на США 15 млн. долларов.

Согласно плану, должен быть построен завод по производству и интеграции беспилотников под навигационные системы НАТО и Украины. К производству хотят привлечь существующих поставщиков из Черногории и региона (упоминаются Tara Aerospace из Мойковаца и Poliex из Берана). Срок окончательного подписания соглашения между министром экономического развития Черногории Ником Джельошаем и главой американской компании By Light Professional IT Services LLC . Робертом Джеем Донахью назначен на сентябрь.

 «Правительство Черногории соглашается передать Украине первую партию ранних серийных БПЛА и сопутствующее оборонное оборудование, улучшить оперативную совместимость с НАТО путем достижения общих целей в отношении возможностей и расширения региональных оборонных возможностей», – говорится в сообщении.

На происходящее отреагировал черногорский политик-монархист, врач и педагог Владимир Добричанин:

«Мне просто интересно, кому пришла в голову эта идиотская идея!? Эти отправленные или подаренные беспилотники будут убивать русских! Это будет первый раз в истории, когда черногорцы поднимут свое оружие против русских! Если информация верна, то… Поздравляю, вы – кретины!».

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