Черногорцы впервые поднимут оружие против русских

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Власти Черногории планируют запустить производство БПЛА совместно с компанией из США.

При этом, как говорится в документе черногорского правительства, первая партия будет отправлена в дар Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе, выложенном на сайте правительства Черногории, утверждается, что решение организовать производство беспилотников соответствует обязательствам Черногории по отношению к НАТО, которые «укрепят отечественную оборонную промышленность».

«Этим проектом Подгорица своевременно поддержит оборонные потребности Украины и стимулирует экономический рост и технологическое развитие Черногории», – говорится в тексте.

При этом не сообщается, когда начнётся реализация проекта и какой объём финансирования будет выделен под него самой Подгорицей. Но отмечается, что он уже получил поддержку администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом в рамках выделенных американцами на США 15 млн. долларов.

Согласно плану, должен быть построен завод по производству и интеграции беспилотников под навигационные системы НАТО и Украины. К производству хотят привлечь существующих поставщиков из Черногории и региона (упоминаются Tara Aerospace из Мойковаца и Poliex из Берана). Срок окончательного подписания соглашения между министром экономического развития Черногории Ником Джельошаем и главой американской компании By Light Professional IT Services LLC . Робертом Джеем Донахью назначен на сентябрь.

«Правительство Черногории соглашается передать Украине первую партию ранних серийных БПЛА и сопутствующее оборонное оборудование, улучшить оперативную совместимость с НАТО путем достижения общих целей в отношении возможностей и расширения региональных оборонных возможностей», – говорится в сообщении.

На происходящее отреагировал черногорский политик-монархист, врач и педагог Владимир Добричанин: