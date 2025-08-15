Царев: Поверьте, Путину нужна вся Украина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговоры на Аляске – это не торг за границу по линии фронта, Москве нужна ликвидация проекта «Анти-Россия» на всей территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

