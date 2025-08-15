Царев: Поверьте, Путину нужна вся Украина

Анатолий Лапин.  
15.08.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1320
 
Политика, Россия, Украина


Переговоры на Аляске – это не торг за границу по линии фронта, Москве нужна ликвидация проекта «Анти-Россия» на всей территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас идет заново рассмотрение того, что предлагали мы в самом начале: проведение выборов, Зеленского убрать, приход каких-то новых сил и изменение проекта Украины.

Да, пускай Соединенные Штаты зарабатывают (мы с этим уже вряд ли что-то сделаем) на нашем газе и на европейцах, мы получим возможность продавать, но мы хотим, чтобы проект Украина стал не антироссийским. Для этого там должны пройти политические преобразования.

Сейчас все обращают внимание на территории – где мы отступим, на что поменяемся, где пройдет граница. Поверьте мне, для Владимира Путина это не главное. Нам нужна не часть Украины, нам нужна вся Украина. И не важно, где будут стоять столбы пограничные Российской Федерации.

Важно, чтобы вся оставшаяся часть Украины, если она останется независимой, если такой фрагмент останется, тоже не была враждебная для России», – заявил Царев.

