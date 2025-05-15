Британский полковник: Альтернативы сделке Трампа нет. Но пугает, что Путин – чекист, а не торгаш
Дональд Трамп не из тех американцев, которые готовы собрать армию и пойти на Украину, как в Афганистан и Ирак, поэтому единственная надежда на его опыт бизнесмена и мастерство кабальных сделок.
Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это трудно критиковать, хотя для многих из нас, особенно для таких старых солдат как я, сделка по поводу ресурсов, а не ценностей кажется очень странной, но учитывая это, в 2025 году это сработает. И если ценой мира на Украине станет сделка президента Трампа на 300 млрд. долларов, то пусть так и будет. Я имею в виду, что на данный момент, похоже, нет другой альтернативы.
Президент Трамп не похож на тех, кто, как его предшественники, готов собрать большую армию и пойти на Украину, как они это делали в Ираке и Афганистане. Так что, может быть, это единственный способ», – сетовал Бреттон-Гордон.
«Единственное, что меня беспокоит, это то, что президент Путин не бизнесмен, а он шпион. И многие его действия больше похожи на действия шпиона, чем военного. И это довольно неприятный и сложный мир, в котором приходится работать. Думаю, это в новинку для всех. Но если можно остановить убийства, заключив сделку с деньгами и ресурсами, то это нужно делать», – трепался старый британец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: