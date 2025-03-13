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Британская Financial Times утверждает, что «Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского». Причем, эта мысль тиражируется со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным издания, в политических кругах Киева уже обсуждают то, как долго Зеленский останется у власти после фиаско в Овальном кабинете, а администрация Трампа «не скрывает своего желания работать с новым украинским лидером».

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«Администрация Трампа, вероятно, отвернется от Зеленского, если он будет противиться сделке, которую он считает неприемлемой. Президент США уже поставил под сомнение легитимность украинского лидера, назвав его «диктатором» – нарратив, продвигаемый Кремлем, и призвав к новым выборам. Некоторые союзники Трампа призвали Зеленского уйти в отставку после его ссоры с президентом в Овальном кабинете. Украинские чиновники рассматривают это как кампанию по дестабилизации, вдохновленную Москвой, которая посеет раскол в украинском обществе в особенно трудный момент», – пишет FT.

По утверждению источников британского издания, оппозиционные политики, хотя и публично поддержали Зеленского после конфликта с Трампом, однако «на самом деле готовятся к выборам, формируют альянсы и тестируют публичные сообщения, налаживают связи с Белым домом и республиканцами».

Так, в «Европейской солидарности» Порошенко заявили, что Зеленский «остается эгоистичным, самовлюбленным и высокомерным в своих отношениях как внутри Украины, так и с международными партнерами».

Британское издание не преминуда воспользоваться возможностью, чтобы дополнительно пропиарить ставку Лондона в борьбе за киевскую власть. Так, утверждается, что опросы показывают, будто Залужный одержит убедительную победу над Зеленским, но при этом британцы признают, что бывший главком ВСУ «может оказаться не тем более сговорчивым президентом, которого ищет Вашингтон».

Призвала к уходу Зеленского с поста президента даже его бывший пресс-секретарь Юоия Мендель, опубликовавшая пост с таким призывом в соцсетях.

«Зеленский должен уйти в отставку, чтобы спасти свою страну», написала она. Позже добавив к этому твит о том, что украинцы готовы к перемирию, но подконтрольные властям СМИ не дают ода этим мыслям.