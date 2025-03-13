Британцы уже списали Зеленского и говорят о «финальном акте» его политического спектакля
Британская Financial Times утверждает, что «Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского». Причем, эта мысль тиражируется со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
По данным издания, в политических кругах Киева уже обсуждают то, как долго Зеленский останется у власти после фиаско в Овальном кабинете, а администрация Трампа «не скрывает своего желания работать с новым украинским лидером».
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«Администрация Трампа, вероятно, отвернется от Зеленского, если он будет противиться сделке, которую он считает неприемлемой. Президент США уже поставил под сомнение легитимность украинского лидера, назвав его «диктатором» – нарратив, продвигаемый Кремлем, и призвав к новым выборам. Некоторые союзники Трампа призвали Зеленского уйти в отставку после его ссоры с президентом в Овальном кабинете. Украинские чиновники рассматривают это как кампанию по дестабилизации, вдохновленную Москвой, которая посеет раскол в украинском обществе в особенно трудный момент», – пишет FT.
По утверждению источников британского издания, оппозиционные политики, хотя и публично поддержали Зеленского после конфликта с Трампом, однако «на самом деле готовятся к выборам, формируют альянсы и тестируют публичные сообщения, налаживают связи с Белым домом и республиканцами».
Так, в «Европейской солидарности» Порошенко заявили, что Зеленский «остается эгоистичным, самовлюбленным и высокомерным в своих отношениях как внутри Украины, так и с международными партнерами».
Британское издание не преминуда воспользоваться возможностью, чтобы дополнительно пропиарить ставку Лондона в борьбе за киевскую власть. Так, утверждается, что опросы показывают, будто Залужный одержит убедительную победу над Зеленским, но при этом британцы признают, что бывший главком ВСУ «может оказаться не тем более сговорчивым президентом, которого ищет Вашингтон».
Призвала к уходу Зеленского с поста президента даже его бывший пресс-секретарь Юоия Мендель, опубликовавшая пост с таким призывом в соцсетях.
«Зеленский должен уйти в отставку, чтобы спасти свою страну», написала она. Позже добавив к этому твит о том, что украинцы готовы к перемирию, но подконтрольные властям СМИ не дают ода этим мыслям.
«Заключительный акт президентства Зеленского» – особый период, когда весь мир видит, как Зеленский любыми способами цепляется за власть. Он все еще тиражирует проплаченные в европейской прессе свои высокие рейтинги, а мировые лидеры уже потихоньку чистят его фотографии с официальных сайтов.
В этой фазе он демонстрирует поведение, типичное для людей с психическими патологиями в форме мании величия и болезненного нарциссизма. Он приписывает себе все значимые события, даже в тех случаях, когда события диаметрально противоречат его же словам.
Время между утверждениями и действиями в противоположном направлении в этой стадии у Зеленского сократилось до дней, а иногда противоречие возникает в течение одного дня. Согласие на прекращение огня заняло полдня от потока заявлений о его неприемлемости. Крах Курской операции произошел после массового восхваления «гениальности» этой операции и обещаний обменять территорию Курской области на оккупированные украинские территории», – пишет один из популярных украинских оппозиционных телеграмм-каналов.
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