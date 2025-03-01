Бежавший в США предатель Илларионов: Трамп заранее готовил унижение Зеленского

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Перепалка с Владимиром Зеленским была заранее запланирована командой Дональда Трампа, утверждает бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ.

«Медиа никогда не присутствуют во время содержательных переговоров. Если же организаторы этой встречи пригласили СМИ и позволили им находиться в Овальном кабинете 47 минут без каких-либо пауз, прерываний и, наоборот, поощряя в какой-то степени вопросы, то это значит, что это было тщательно подготовленное шоу», – сказал Илларионов.

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«Таким был и план. Никто никаких серьезных переговоров и не планировал. Никто не собирался узнавать у Зеленского мнение по вопросам войны. Все это проводилось с исключительной целью личного унижения Зеленского и получения от него вожделенной подписи под сделкой о редкоземельных металлах», – утверждает беглый предатель.

По его мнению, скандал с Зеленским был нужен Трампу, чтобы показать избирателям – предвыборное обещание о скором мире на Украине срывается из-за правящего режима в Киеве.

«Он стал понимать, что то, что он так легко и беззаботно обещал во время предвыборной кампании, не может быть достигнуто столь просто… Видимо, в какой-то момент Трамп понял, что не может добиться мира. И он пошел по легкому пути. Он стал искать козла отпущения в глазах своего электората. Для него Путин не представляется легкой добычей. А Зеленского можно показать американским избирателям диктатором, поджигателем военных действий», – сказал Илларионов.

Либерал заявил, что никакое урегулирование по Украине невозможно без «военного разгрома» России.