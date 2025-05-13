Без Трампа переговоры в Стамбуле превратятся в «злое шоу» Зеленского – Марков

Переговоры в Стамбуле 15 мая могут состоятся только при личном участии президента США Трампа, иначе они превратятся в «злое шоу» Зеленского.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как не хотел Зеленский прямых переговоров, после окрика Трампа сказал: «да я поеду, поедет ли Путин?» Путин бы, конечно, не поехал, потому что встреча главы государства должна быть подготовлена. Понятно, что Зеленский там устроил бы «злое шоу» в хамской манере, как всегда. И это не нужно совершенно. Но, если Трамп приедет и скажет: «давайте я буду модератором», то Путин из уважения к Трампу приедет. К тому же, если будет Трамп, то Зеленский не будет так хамить, потому что он будет Трампа бояться. Путина же он не боится, а Трампа – боится. Поэтому возможность «злого хамского шоу» со стороны Зеленского резко снижается», – отметил он.

Марков сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность участия Трампа в переговорах, для чего ему нужно внести изменения в график поездки в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.