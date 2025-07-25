Без России Китай останется в «гордом» одиночестве – востоковед

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В условиях борьбы с Западом Китай потерял часть международного влияния, так что Россия осталась для него главным политическим союзником.

Об этом на канале «Private Talks» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – самый крупный и самый неизменный союзник Китая. Мы формально не называем друг друга союзником, у нас нет военного договора, но очевидно, что Россия почти всегда, по всем крупным инициативам, Китай поддерживает. Если России бы не было в этой конфигурации, кто является другим крупным союзником или партнером Китая. Индия? Нет, там много проблем между ними», – сказал Маслов.

Ведущая поинтересовалась, насколько важен для Пекина союз с Россией.

«Насколько Китай заинтересован в углублении этих политических и экономических связей? Или все-таки он рассматривает больше Россию как источник дешевых ресурсов?», – спросила она.