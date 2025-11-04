Азербайджанская пропаганда готова в любой момент вновь накинуться на Россию

Елена Острякова.  
04.11.2025 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 582
 
Азербайджан, Дзен, Пропаганда, Россия


Азербайджанские СМИ намекают на причастность России к «государственному перевороту», который якобы готовил близкий друг покойного президента Гейдара Алиева 87-летний Ремиз Мехтиев, хотя письмо «заговорщика» передали азербайджанским властям российские коллеги.

Об этом специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев заявил в интервью «Русарминфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджанские СМИ намекают на причастность России к «государственному перевороту», который якобы готовил близкий друг...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что это преимущественно внутренний вопрос, который просто должен забросить в голову зрителя определенный якорь. Якорь заключается в том, что Россия – это все-тики империя и угроза. Человек не должен об этом забывать», – сказал Кривошеев.

Он обратил внимание на то, что государственные СМИ не пишут о скандальном аресте Мехтиева, что позволит  будущем «переиграть» историю с «госпереворотом», если потепление в отношениях Москвы и Баку закончится.

«Да, с одной стороны,  вроде бы как примирение, но с другой стороны оно как бы не двигается вообще не как. Из Баку выехали два сотрудника «Спутника». А больше в Москву никто не вылетел», – сказал Кривошеев.

В октябре Азербайджан отпустил исполнительного директора местного «Спутника» Игоря  Картавых и шефа-редактора Евгения Белоусова. Еще пяти сотрудникам Sputnik Азербайджан, а также восьми гражданам России, безосновательно задержанным в июне, недавно арест был продлен на 3 месяца.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить