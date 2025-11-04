Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Азербайджанские СМИ намекают на причастность России к «государственному перевороту», который якобы готовил близкий друг покойного президента Гейдара Алиева 87-летний Ремиз Мехтиев, хотя письмо «заговорщика» передали азербайджанским властям российские коллеги.

Об этом специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев заявил в интервью «Русарминфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это преимущественно внутренний вопрос, который просто должен забросить в голову зрителя определенный якорь. Якорь заключается в том, что Россия – это все-тики империя и угроза. Человек не должен об этом забывать», – сказал Кривошеев.

Он обратил внимание на то, что государственные СМИ не пишут о скандальном аресте Мехтиева, что позволит будущем «переиграть» историю с «госпереворотом», если потепление в отношениях Москвы и Баку закончится.

«Да, с одной стороны, вроде бы как примирение, но с другой стороны оно как бы не двигается вообще не как. Из Баку выехали два сотрудника «Спутника». А больше в Москву никто не вылетел», – сказал Кривошеев.

В октябре Азербайджан отпустил исполнительного директора местного «Спутника» Игоря Картавых и шефа-редактора Евгения Белоусова. Еще пяти сотрудникам Sputnik Азербайджан, а также восьми гражданам России, безосновательно задержанным в июне, недавно арест был продлен на 3 месяца.