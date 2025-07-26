Австрийский эксперт: «Эффективность украинских дронов по РФ сильно преувеличена»

Вадим Москаленко.  
26.07.2025 17:55
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


При атаках на города РФ в СМИ и соцсетях подсвечиваются только медийно эффектные единичные попадания, тогда как львиная доля украинских дронов нейтрализуется российской ПВО.

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При атаках на города РФ в СМИ и соцсетях подсвечиваются только медийно эффектные единичные...

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«Нападения на нефтеперерабатывающие заводы – Украина с помощью этого долгое время оказать давление на экономику России. Дефицит дизельного топлива и бензина, дефицит предложения, а затем цены является огромным фактором инфляции. Проблема, с украинской точки зрения, что Россия тоже учится этому, там тоже свои взлёты и падения. Учатся с помощью РЭБ, учатся с помощью дронов-перехватчиков учишься отражать российские беспилотнику, и русские учатся тому же самому», – сказал Грёссель.

«Подобную игру можно наблюдать и на российской стороне. И русским удаётся сбивать гораздо больше украинских ударных беспилотников, чем это показано в репортажах. Мы смотрим на сообщения СМИ или соцсетей, когда обнаруживаем какое-то воздействие, когда где-то горит в российском городе. Но это не все попытки Украины навязать россиянам эти беспилотники», – признал австрийский эксперт.

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