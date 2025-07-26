Австрийский эксперт: «Эффективность украинских дронов по РФ сильно преувеличена»

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При атаках на города РФ в СМИ и соцсетях подсвечиваются только медийно эффектные единичные попадания, тогда как львиная доля украинских дронов нейтрализуется российской ПВО.

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нападения на нефтеперерабатывающие заводы – Украина с помощью этого долгое время оказать давление на экономику России. Дефицит дизельного топлива и бензина, дефицит предложения, а затем цены является огромным фактором инфляции. Проблема, с украинской точки зрения, что Россия тоже учится этому, там тоже свои взлёты и падения. Учатся с помощью РЭБ, учатся с помощью дронов-перехватчиков учишься отражать российские беспилотнику, и русские учатся тому же самому», – сказал Грёссель.