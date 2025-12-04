Американский сенатор пугает российской «Юнармией», закрывая глаза на лагеря террористов «Азова»

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 11:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Дзен, Политика, Русофобия, США


Отдельную опасность для Запада представляют российские военно-патриотические программы, в которые вовлекается молодежь, в том числе на освобожденных территориях.

Об этом на слушаниях в Сенате заявил член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отдельную опасность для Запада представляют российские военно-патриотические программы, в которые вовлекается молодежь, в том...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они занимаются идеологической обработкой и милитаризацией украинских детей на оккупированных территориях. Россия выделила 7 миллиардов долларов в своем бюджете на национальный проект «Молодежь и дети». По сути, на милитаризованные молодежные организации.

На оккупированных территориях живет миллион детей, которые подвержены промыванию мозгов и жестокому обращению, и более 43-х тысяч из них уже записались в российскую военизированную молодежную программу.

Я думаю, что самое страшное – это то, что на этих территориях в учебниках распространяется ложная информация и теории заговора о НАТО и свободном мире. Все это – часть усилий России по тому, чтобы настроить будущее поколение против Украины, США и Европы, потому что они готовятся к масштабной войне против НАТО», – заявил Маккол.

О многолетней работе на Украине нацистских детских лагерей под символикой террористического «Азова» и «Волчьими крюками» на заседании, конечно же, никто упоминать не стал.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить