«Убей кролика как москаля!» Чему «учат» в детских лагерях «Азова»

В молодежных лагерях террористической организации «Азов» (запрещен в РФ) появилась новая «учебная дисциплина». Детям и подросткам, которые проходят там «военно-патриотическое» обучение, в начале сезона дают на воспитание маленьких крольчат. Скауты ухаживают за ними. Кормят, кладут с собой спать, играются во время отдыха. Привыкают к ним. А потом «учитель» требует этих кроликов убить. Мол, представьте, что это агенты «москалей», влезшие в доверие. Дескать, так нужно для воспитания «силы духа»…

Об этом нам рассказала мать одного из мальчишек, киевлянка по имени Тамара (имя изменено). У её 10-летнего сына, отправленного в лагерь («вышкол») на лето, случился нервный срыв. Он категорически отказался убивать животное и забился в истерике. Подобным образом отреагировали и еще несколько ребят. Один даже стал заикаться. Но двое их «побратимов» постарше крольчат зарезали. И даже с каким-то садистским удовольствием…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я видела жуткие глаза этих парней, – со слезами вспоминает Тамара. – Это ад натуральный! Я немедленно забрала ребенка оттуда и пригрозила пожаловаться в суд. Но мне намекнули, чтобы не болтала, а то найдут везде…».

«Инновация» эта не укропская. Так в лагерях «СС» воспитывали «арийский характер» и «беспощадность к врагам рейха» у гитлерюгенда.

Тамара так испугалась, что уехала с сыном в другой город. Но и там не решается назвать фамилии инструкторов – боится, что у «Азова» длинные руки… Возмутились и некоторые другие родители. Мол, мы думали, хлопцы и дивчата получают патриотическое воспитание во славу Украины, а вы их тут живодерами делаете. На что поимели ответ:

«Так это ж все именно во славу Украины и делается! Чтобы ваши дети стали ее героями!».

И еще добавили:

«Шо вы так переживаете? Вон в селах дети помогают родителям резать кролей и свиней. И шо?».

Тут явный намек на то, что уроды не прочь накрыть своим «отцовством» все юное поколение…

Тамара – не идейная нацистка. Просто «болото», поддавшееся пропаганде. Когда ту поменяют власть – прозреет и осознает, какой дурью страдала. Впрочем, уже прозревает. Говорит, что хотя она и за Украину, но слышать больше не хочет ни о каком «Азове» и его вояках. И что её тошнит от всяких перформансов, то и дело проводимых в честь его головорезов, попавших в российский плен.

Вот недавно на Трухановом острове в Киеве забег в ширину устроили, по улицам то и дело машины с надписями «Свободу «Азову» ездят и дудят, «активисты» с плакатами на площадях митингуют и орут. А она сразу представляет, как ее мальчик по ночам от ужаса весь сжимается, вспоминая пережитое…

Как Тамару угораздило отправить туда сына? Подобно некоторым другим родителям (среди них больше идейных нацистов) начиталась реклам о том, какие распрекрасные условия создают детям для спортивного отдыха. И вроде бы недорого. Зато, мол, к осени хлопцы выйдут «закаленными и окрыленными». Женщина она небогатая. Решила чадо летом задешево оздоровить. Вот и оздоровила…

«Да, слышал я о таких «методиках», – подтверждает наш старый знакомый, русский киевлянин и экс-военком Андрей. – Первый лагерь «Азовец» под Киевом открыли в 2015-м. То, что там творится, ни у одного нормального человека в голове уложиться не может. В свое время об этом даже на Западе писали – правда, кроликов тогда еще не было…».

Кстати, главарь «азовцев» Билецкий собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах, об этом говорят все чаще. Зеля его явно боится. Еще бы: ведь «азовская» 3 штурмовая бригада – авангард ВСУ! Уличные борды, ТВ- и радиопрограммы, медиа и паблики постоянно воспевают «хероев». А тем временем влияние «А»-сатанистов все более распространяется на мозги молодежи…