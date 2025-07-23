Американский эксперт: Трамп должен одуматься – Европа заманивает США в ловушку 5 статьи НАТО

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Америке нужно полностью дистанцироваться от европейского континента, поскольку, при всём желании, продолжая эскалацию на Украине, в критический момент Европа не сможет не втянуть в конфликт и Вашингтон, что будет катастрофой для США.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, США напрасно затягивают с этим делом, я не собираюсь вдаваться в эмоциональную сторону этой войны, но в конечном счёте у США заканчиваются критически важные вооружения, и нам придётся отказаться от одного из этих конфликтов. И я очень обеспокоен тем, что Европа пытается заманить США в ловушку декларации по статье 5, которая будет очень разрушительна для нашей страны и для внутренней повестки для президента», – сказал Вайхерт.

Ему горячо возразил экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон, дескать, Европа будет помогать Украине противостоять России, и это в конечном счёте поможет Америке сосредоточить свои усилия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако доводы бывшего министра не впечатлили американца.