Американский эксперт: Трамп должен одуматься – Европа заманивает США в ловушку 5 статьи НАТО

Максим Столяров.  
23.07.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Америке нужно полностью дистанцироваться от европейского континента, поскольку, при всём желании, продолжая эскалацию на Украине, в критический момент Европа не сможет не втянуть в конфликт и Вашингтон, что будет катастрофой для США.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Америке нужно полностью дистанцироваться от европейского континента, поскольку, при всём желании, продолжая эскалацию на...

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«На мой взгляд, США напрасно затягивают с этим делом, я не собираюсь вдаваться в эмоциональную сторону этой войны, но в конечном счёте у США заканчиваются критически важные вооружения, и нам придётся отказаться от одного из этих конфликтов.

И я очень обеспокоен тем, что Европа пытается заманить США в ловушку декларации по статье 5, которая будет очень разрушительна для нашей страны и для внутренней повестки для президента», – сказал Вайхерт.

Ему горячо возразил экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон, дескать, Европа будет помогать Украине противостоять России, и это в конечном счёте поможет Америке сосредоточить свои усилия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако доводы бывшего министра не впечатлили американца.

«При всём уважении, Европе потребуется больше 10 лет, чтобы действительно что-то сделать. Всё, о чём они говорят, начиная с мощностей и заканчивая ПРО, мы говорим о 2030-х годах. Это самое раннее время, когда эти вещи действительно можно будет использовать. Всё это похоже на фантастический аргумент.

В конце концов, всё это ляжет на плечи американцев. Идея о том, что Европа, которая, опять же, привязана к США статьёй 5 НАТО, каким-то образом сможет обострить ситуацию на Украине, не вовлекая американцев, даже если они этого хотят, избежать такого исхода невозможно», – возразил Вайхерт.

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