Американский эксперт: Трамп должен одуматься – Европа заманивает США в ловушку 5 статьи НАТО
Америке нужно полностью дистанцироваться от европейского континента, поскольку, при всём желании, продолжая эскалацию на Украине, в критический момент Европа не сможет не втянуть в конфликт и Вашингтон, что будет катастрофой для США.
Об этом на канале «Al Arabiya» заявил американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На мой взгляд, США напрасно затягивают с этим делом, я не собираюсь вдаваться в эмоциональную сторону этой войны, но в конечном счёте у США заканчиваются критически важные вооружения, и нам придётся отказаться от одного из этих конфликтов.
И я очень обеспокоен тем, что Европа пытается заманить США в ловушку декларации по статье 5, которая будет очень разрушительна для нашей страны и для внутренней повестки для президента», – сказал Вайхерт.
Ему горячо возразил экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон, дескать, Европа будет помогать Украине противостоять России, и это в конечном счёте поможет Америке сосредоточить свои усилия в Индо-Тихоокеанском регионе.
Однако доводы бывшего министра не впечатлили американца.
«При всём уважении, Европе потребуется больше 10 лет, чтобы действительно что-то сделать. Всё, о чём они говорят, начиная с мощностей и заканчивая ПРО, мы говорим о 2030-х годах. Это самое раннее время, когда эти вещи действительно можно будет использовать. Всё это похоже на фантастический аргумент.
В конце концов, всё это ляжет на плечи американцев. Идея о том, что Европа, которая, опять же, привязана к США статьёй 5 НАТО, каким-то образом сможет обострить ситуацию на Украине, не вовлекая американцев, даже если они этого хотят, избежать такого исхода невозможно», – возразил Вайхерт.
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