Американцы строят прожекты – как заменить российский газ в Европе туркменским

21.11.2025 17:39
Туркменистан осторожно открывается для связей с Азербайджаном, но эти связи могут быстро разрушиться.

Об этом сотрудник Евразийского центра Бриана Тодд заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас между этими странами происходит много сотрудничества. Все, что нужно Каспийскому региону, это соединительный трубопровод между Туркменистаном и Азербайджаном. Если бы эти две страны смогли решить эту проблему и договориться с прибрежными соседями (что гораздо легче сказать, чем сделать), это позволило бы отказаться от других масштабных проектов. Они технически сложнее, чем просто проложить трубопровод через Каспий в Азербайджан», – рассуждала Тодд.

Бывший представитель Турции в НАТО Мехмет Чейлан пожаловался, что Астана лоббирует этот проект уже 15 лет, но для его реализации не хватает политической воли, и поэтому Турция вынуждена получать газ из Ирана.

Идея построить Транскаспийский газопровод родилась еще в 1996 году, он должен соединить города Туркменбаши и Баку. Далее сырье может пойти по газопроводам Южного газового коридора — TAP и TANAP. Этот проект может поставлять на рынок Евросоюза 30 млрд кубометров газа ежегодно.

Однако долгие обсуждения ни к чему не привели, в 2021 году проект заморожен. Участники жалуются на «сложный в переговорах» Туркменистан.

