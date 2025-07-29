Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский лишил независимости созданные и контролируемые Западом структуры – НАБУ и САП, потому что глава его офиса Андрей Ермак привез разрешение на это из США.

Об этом бывший сотрудник посольства Украины в США, экс-советник генпрокурора Андрей Телиженко заявил в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ермак прислушивается к своим лоббистам в Вашингтоне, округ Колумбия. Он каждый месяц платит миллионы долларов, чтобы поддерживать Украину. Они сказали ему: вперед, уничтожай НАБУ назначай специального прокурора, ничего не случится, Трамп борется с этими людьми. Украинцы клюнули на приманку. Пришло время уничтожить режим. Это начало конца для Зеленского. Эти протесты, хоть и финансируются Западом, приведут к падению режима Зеленского», – сказал Телиженко.

Он считает, что протесты продлятся достаточно долго, потому что у Запада пока нет кандидатуры для замены Зеленского.

«Это встряска. Украину встряхивает Запад. Все это координируется и поддерживается США, Парижем и так далее. Они хотят, чтобы война продолжалась, поэтому им нужно сменить марионетку. Проблема в том, что они не знают, кого поставить на ее место. Люди, которые сейчас в оппозиции на Украине: Порошенко и Кличко, – у них нет поддержки большинства народа»», – отметил собеседник RT.

Он прогнозирует, что режим Зеленского будет свергнут к концу года.