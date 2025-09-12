Зеленский молчит о зарезанной американским негром украинке – подыгрывая глобалистам и БЛМ-экстремистам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский не рискнул комментировать убийство украинки в США, чтобы не расстраивать своих хозяев-глобалистов.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я слежу за делом убитой в США украинки с самого начала: все наши [первые лица] молчали. Я был просто шокирован. И посольство никак не реагирует. Это позор. Зеленский каждый день делает видеообращения. Это наша гражданка. Как Усика задерживают в Польше – Зеленский звонит туда, и война ему не мешает. Нашу девушку зверски убили, президент Трамп делает обращение. Семья отказалась её тело перевозить на Украину, говорит, что будут хоронить в Америке. А эти все молчат», – сказал Елисевич.

По его мнению, Трамп и его сторонники будут использовать инцидент, чтобы нанести удар по БЛМ и стоящим за ним глобалистам. Глобалисты же и запретили Зеленскому что-либо говорить.