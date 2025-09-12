Зеленский молчит о зарезанной американским негром украинке – подыгрывая глобалистам и БЛМ-экстремистам
Зеленский не рискнул комментировать убийство украинки в США, чтобы не расстраивать своих хозяев-глобалистов.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я слежу за делом убитой в США украинки с самого начала: все наши [первые лица] молчали. Я был просто шокирован. И посольство никак не реагирует. Это позор.
Зеленский каждый день делает видеообращения. Это наша гражданка. Как Усика задерживают в Польше – Зеленский звонит туда, и война ему не мешает. Нашу девушку зверски убили, президент Трамп делает обращение. Семья отказалась её тело перевозить на Украину, говорит, что будут хоронить в Америке. А эти все молчат», – сказал Елисевич.
По его мнению, Трамп и его сторонники будут использовать инцидент, чтобы нанести удар по БЛМ и стоящим за ним глобалистам. Глобалисты же и запретили Зеленскому что-либо говорить.
«То есть, президента Трампа больше волнует судьба украинки, чем нашего президента? У него дочь примерно того же возраста. Его (Зеленского) это вообще никак не тронуло, что он не может даже два слова сказать? Это кошмар, позор!
Это ещё раз подтверждает, что он – пешка глобалистов. Может, он и хотел, ему просто запретили говорить об этом. Он был перевербован, когда пришёл к власти. И сейчас, например, Сорос мог сказать ему и Ермаку, что эту тему не нужно освещать.
Это очень подозрительно, об этом вся мировая пресса говорит, мультимилионные аккаунты, очень важные люди, а здесь – молчат, как будто эта девушка не имеет отношения к Украине», – возмущался мигрант.
