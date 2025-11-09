Затулин: Парад в Баку – издевательство над армянами

Совместный военный парад Азербайджана, Турции и Пакистана, посвященный завершению военных действий в Нагороном Карабахе, состоялся в субботу в Баку.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает это «жгучей несправедливостью» по отношению к армянам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что парады по случаю победы становятся все более внушительными. Это не только желание руководства Азербайджана застолбить место в истории и продлить эйфорию по поводу достигнутой победы. Но и удостоверение того, что все слова о мире, которыми пользуются на международных встречах представители Азербайджана, Армении и Турции, не умаляют того факта, что новый этап взаимоотношений строится на жгучей несправедливости по отношению к соседям.

Одна только проблема беженцев из Нагорного Карабаха и захваченных в плен руководителей Нагорно-Карабахской республики удостоверяют то, что ни о каком новом мире и новом этапе взаимоотношений речи не идет.

Речь идет о сдаче интересов Армении, которую допускает правительство Пашиняна в угоду курсу, далекому от уважения памяти людей, отдавших жизни и испытывающих сегодня страдания», – сказал Затулин.