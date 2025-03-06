Затулин: «Нас ждет похабный мир с Украиной»
Для России после окончания СВО придет время налаживать непростые отношения с Украиной.
Никакой речи ни о членстве в НАТО, ни о сдаче российских территорий нет, однако на будущих переговорах нужно будет говорить и о том, с чего начиналось – прав русских и православия на Украине.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Об этом на организованной изданием «Украина. ру» конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам придётся всё равно в будущем мирном периоде, который будет не проще нынешнего военного, потому что Украина останется. Вопреки мнений, которые в начале полагали, что завтра мы дойдём до Львова, а может до Ла-Манша, Украина как государство останется. И с ней придётся налаживать непростые взаимоотношения. Конечно, эту Украину будут поддерживать в идее реванша, пытаться насыщать её оружием. И тут вопрос к нам, способны ли мы выдвинуть такую программу отношений если не с Украиной как государством, то с людьми, чтобы всякая попытка реваншей оказалась неосуществимой.
Я думаю, настаёт период размышлений о том, как придётся жить по соседству с этой Украиной, и что нужно сделать, чтобы угроза оттуда не исходила… Надо понимать, что будет трудный, или, как говорил наш классик, «похабный мир», – сказал политик.
По его словам, в этом «похабном мире надо искать способы укрепить своё влияние и свои интересы.
«Вопрос не столько в персоналиях, сколько в том, какая будет модель Украины побеждать – реваншистская или с разумными нотками. Если будут сделаны выводы из того, что борьба за эту унитарную Украину, вопреки внутренним интенциям, привела Украину к коллапсу, что значительная часть населения сбежала, если будут политические силы (а мы должны их поддержать), которые смогут эту версию реализовывать, то надо к этому готовиться. И свято место не бывает. Если сегодня нет этих лидеров очевидных даже в среде тех, кто оказался на нашей территории, то завтра они появятся, потому что потребность в этом существует», – добавил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: