Для России после окончания СВО придет время налаживать непростые отношения с Украиной.

Никакой речи ни о членстве в НАТО, ни о сдаче российских территорий нет, однако на будущих переговорах нужно будет говорить и о том, с чего начиналось – прав русских и православия на Украине.

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Об этом на организованной изданием «Украина. ру» конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам придётся всё равно в будущем мирном периоде, который будет не проще нынешнего военного, потому что Украина останется. Вопреки мнений, которые в начале полагали, что завтра мы дойдём до Львова, а может до Ла-Манша, Украина как государство останется. И с ней придётся налаживать непростые взаимоотношения. Конечно, эту Украину будут поддерживать в идее реванша, пытаться насыщать её оружием. И тут вопрос к нам, способны ли мы выдвинуть такую программу отношений если не с Украиной как государством, то с людьми, чтобы всякая попытка реваншей оказалась неосуществимой. Я думаю, настаёт период размышлений о том, как придётся жить по соседству с этой Украиной, и что нужно сделать, чтобы угроза оттуда не исходила… Надо понимать, что будет трудный, или, как говорил наш классик, «похабный мир», – сказал политик.

По его словам, в этом «похабном мире надо искать способы укрепить своё влияние и свои интересы.