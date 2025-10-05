«Заполонил РФ диаспорами»: в Москве предложили устроить «Гейдаропад» – и посносить памятники Алиеву

России пора признать Азербайджан враждебным государством, разогнать диаспоры, и снести памятники Гейдару Алиеву.

Об этом в эфире The Duran заявил в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Азербайджан отправляет на Украину истребители, они там убивают наших солдат, убивают наши территории. Неужели экономика важнее, чем люди.

Диаспоры нужно полностью убрать из политического процесса – занимайтесь культурой. А то они откровенно выступают в защиту интересов других государств.

Почему мы до сих пор пытаемся выстраивать отношения с государством, которое отправляет помощь Украине? Ведь когда эта волна патриотизма пройдёт, с Азербайджаном опять договорятся», – возмущался Кабанов.