«Заполонил РФ диаспорами»: в Москве предложили устроить «Гейдаропад» – и посносить памятники Алиеву
России пора признать Азербайджан враждебным государством, разогнать диаспоры, и снести памятники Гейдару Алиеву.
Об этом в эфире The Duran заявил в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Азербайджан отправляет на Украину истребители, они там убивают наших солдат, убивают наши территории. Неужели экономика важнее, чем люди.
Диаспоры нужно полностью убрать из политического процесса – занимайтесь культурой. А то они откровенно выступают в защиту интересов других государств.
Почему мы до сих пор пытаемся выстраивать отношения с государством, которое отправляет помощь Украине? Ведь когда эта волна патриотизма пройдёт, с Азербайджаном опять договорятся», – возмущался Кабанов.
«Пора начать сносить памятники. У нас памятников Гайдару Алиеву в стране больше, чем памятников Гагарину. Это человек, который в том числе активно участвовал в развале Советского Союза. За что памятники ставить? За то, что он двинул диаспоры, и рынки открылись?», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: