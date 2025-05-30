Покушение на президента России Владимира Путина в Курской области могло произойти при участии МИ-6 и ЦРУ.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покушение на президента Путина с помощью беспилотников, когда он был в вертолете, получило очень мало освещения здесь, на Западе, как вы знаете. Могло ли это произойти без информации от МИ-6, ЦРУ, Моссад, любого из них или всех сразу? И значит ли это, что США, Британия или Израиль, которые не особенно вовлечены в эту войну, тоже причастны к убийствам и несут ответственность за то, что они сделали?», – спросил ведущий.

Вилкерсон отметил, что причастность западных разведок к покушению возможна.

«Я думаю, что из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, знал ли Дональд Трамп о причастности разведывательных агентств США? И в определенной степени, о причастности Моссад и европейского сообщества, особенно Британии, Франции и Германии? И во-вторых, одобрил бы он это, если бы знал? Я так не думаю. Я знаю, что есть трения, и похоже, что он с отвращением уходит от всего этого. Но я не думаю, что он бы это одобрил. Так что если это действительно произошло с участием США, в основном ЦРУ, может быть АНБ и Моссада, то вероятно это произошло без ведома Дональда Трампа», – подчеркнул он.

Чиновник пожаловался, что Трамп не контролирует ситуацию в своей стране.