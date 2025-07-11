«Забросать Россию триллионами фальшивых рублей и атаковать Москву» – киевский дипломат

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Россию необходимо терроризировать всеми возможными способами, которые только были придуманы за период войн.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, меня это удивляет, я не знаю, почему это не используется, почему до сих пор нет напечатанных триллионов рублей для русских? Просто напечатанных. Это же очевидный способ ведения противодействия вражеской стране. Почему у нас нет таких нестандартных решений, которые давно испытаны во время войн? И я пока не слышал, чтобы они в России были закиданы фальшивыми рублями, например. Важнейшая сейчас возможность выхода из широкомасштабной войны – лишить Россию возможности её финансировать», – сказал Чалый.

Фактически он призвал к терактам в московском регионе.