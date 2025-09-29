Выборы в Молдове. Приговор оппозиции

По итогам выборов в Молдове партия Майи Санду PAS удержала власть, применив весь имеющийся админресурс. Наблюдатели считают, что на этом фоне оппозиция не приложила достаточных усилий, чтобы составить серьезную конкуренцию и изменить ситуацию.

Итоги выборов комментируют эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором»:

Александр Кориненко, политолог:

Наверное, особой интриги на этих выборах не было, но была надежда. Мы можем обвинять PAS в фальсификациях, силовом давлении, но результат такой, какой он есть. Они получили мандат доверия от населения еще на четыре года. Оппозиция, особенно Патриотический блок, стала жертвой опросов, которые давали ей 33–35%, а оказалось все не так радужно. Удивило голосование нашей диаспоры в России, на выборах президента год назад она проявила себя более активно, но сейчас дала чуть более 4 тысяч голосов, и это, конечно, станет железным аргументом для власти, чтобы не открывать там участки. Голосование жителей Приднестровья с молдавским гражданством стало неожиданностью как для оппозиции, так и для власти – более трети проголосовавших поддержали PAS. В итоге – мы получили парламент с монобольшинством PAS, хотя и с яркой новой оппозицией.

Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ:

Игры в демократию закончились. То, что произошло на этих выборах, называется узурпация власти. Еще до голосования было ясно, что результаты будут сфальсифицированы. Уже в день голосования на многих участках были поставлены урны с заранее вброшенными туда бюллетенями, были замечены карусели из автобусов в Италии и Румынии. Властям удалось запугать избирателя внутри страны, создать неудобства для голосования гагаузам и буквально нарисовать почти 300 тысяч голосов диаспоры, хотя все видели пустые участки в странах ЕС. Была надежда, что возможности для фальсификаций имеют свои пределы и, в случае массовой явки граждан на выборах, протолкнуть нужный им результат не удастся технически. Однако активность избирателя была снижена. Диаспора в ЕС была разочарована Санду, но не нашла для себя альтернативной политической силы, а потому просто проигнорировала выборы. А местный избиратель оказался демотивирован внешними угрозами со стороны НАТО и Украины, запуган массовыми обысками и арестами в рядах оппозиции. Наконец, многим людям просто не дали возможности проголосовать, приднестровцам заблокировали проезд к участкам, российская диаспора фактически оказалась исключена из голосования. В результате Молдова получает дееспособный, но нелегитимный парламент. Он будет превращен в машинку для голосования в пользу глобалистской повестки. Голос оппозиции слышен не будет, а кто будет громко заявлять о себе, окажется в тюрьме. Население Молдовы в своем большинстве оказывается в заложниках у режима. Права Гагаузской автономии будут ограничиваться, Приднестровье остается «висеть» в качестве спускового крючка для запуска регионального военного кризиса, который может быть организован в тот момент, когда это будет нужно глобалистам.

Анатолий Дирун, политолог: