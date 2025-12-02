ВСУ массово убивают бегущих через линию фронта гражданских – Марочко
Киевский режим пытается минимизировать переход на российскую сторону мирных граждан как живых свидетелей преступлений ВСУ и бандеровской власти.
Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Люди уже давным-давно покинули данные районы, но в населенных пунктах за пределами как Северска, так и Красного Лимана – ещё есть мирное население, которое на свой страх и риск пытается идти в те населенные пункты, где наименьшее расстояние к линии боевого соприкосновения, где наибольшее количество российских военнослужащих. Для того, чтобы покинуть оккупированную территорию и перейти на освобожденную территорию РФ.
Это прекрасно понимают и в Киеве. Для них, прежде всего, это свидетели преступлений преступной украинской группировки и, естественно, они всяческими способами пытаются уничтожить любых свидетелей, которые будут рассказывать о тех украинских боевиках», – сказал Марочко.
«Преступление, которое было совершено в отношении мирных граждан в Купянске, это целенаправленная акция. Более того, ни один военнослужащий не выполняет какие-то задачи без боевых распоряжений, либо указаний со стороны вышестоящего руководства», – подчеркнул подполковник.
Он добавил, что подобных случаев «огромнейшее количество – и не только в районе Купянска».
«Эти случаи были и в Курской области. И при освобождении территории ЛНР. В Рубежном встречались подобные случаи, в Северодонецке. Более того, сейчас мне такие же поступают сведения с района Красноармейска, Димитрово, Константиновки.
Это [в Купянске] просто тот эпизод, который, скажем, попал в объективы камер и был обнародован. Поверьте, этих случаев намного больше», – заключил Марочко.
