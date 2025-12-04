ВСУ и ГУР устроили вооруженную разборку под Киевом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На территории санатория «Жовтень», расположенного в элитном районе Конча Заспа под Киевом, произошло столкновение между двумя силовыми структурами с использованием оружия.

Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в силовых структурах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал, что вчера вечером представители ГУР МО Украины зашли на территорию санатория, заняли ее, «выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы».

После пленных отпустили, а гуровцы забаррикадировались на территории объекта, отказавшись пускать туда представителей правоохранительных и военных государственных органов.

Подоплёка – в банальных разборках за земельный участок, на котором расположен санаторий. Его хозяин – компания, входящая в орбиту скандальных одесских нуворишей Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые хотят застроить территорию санатория.

С начала СВО здесь квартировалась одна из частей Сухопутных войск, которая арендовала помещения.

Однако, очевидно, ГУР отстаивает интересы других претендентов на участок. (в 2022 году «ДТЭК Киевские электросети» и «Киевгазтрейд» инициировали процедуру банкротства ООО «Клинический санаторий «Жовтень» из-за долга 5 миллионов гривен).

Будановцы за последний месяц не впервые приезжали на территорию с требованием покинуть санаторий.

ВСП (военная служба правопорядка) умыла руки, заявив, что право на аренду здания имеют обе стороны. Для разруливания скандальной ситуации на место прибыл неназванный замглавкома ВСУ.

Будановцы захваченное здание покидать отказались и уже пригрозили последствиями за разглашение данных о ЧП: