Встречай, колония: Три крымчанки изменили государству с украинским ГУР

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Трое крымчанок пойдут под суд по обвинению в государственной измене за передачу информации о нахождении российских воинских частей Украине.

Одна фотографировала установки ПВО в Джанкойском районе, еще две снимали военные объекты в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации прокуратуры Крыма, в марте прошлого года 28-летняя жительница Джанкойского района в одной из соцсетей вступила в сообщество, где свою агентуру вербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины.

Женщина сняла места расположения ПВО, личного состава ВС РВ и с геолокаций участков отправила снимки в мессенджер, за что получила 15 тысяч рублей и попала в поле зрения регионального управления ФСБ. Женщину задержали, предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), и срок ее заключения определит Верховный суд Республики Крым.

По этой же статье в Севастополе будут судить мать и дочь. 42-летняя местная жительница снимала объекты Вооруженных Сил РФ, а ее 24-летняя дочь отправляла снимки в подконтрольный ГУР канал в интернет-мессенджере. Обеим грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в Севастопольский городской суд.