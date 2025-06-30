Владимир Зеленский использует население подконтрольных городов в качестве живого щита и не стесняется об этом цинично заявлять.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сказал: если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита.

Ну, и что это значит? Это значит, что есть доля правды в том, что русские, действительно, считают украинцев, особенно тех, кто живёт в Сумах, в основном, русскими. Своими, славянами, которых они не хотят убивать», – сказал американец.