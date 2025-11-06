«Вот такой братушка» – Коц о Вучиче, заигравшемся в Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Сербии Александр Вучич решил, что раз после американских санкций дешёвой российской нефти не видать, то можно открывать все карты и без стеснения вооружать Украину.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сербы-братушки отличились на минувшей неделе. Президент Сербии Вучич выступил с заявлением, на которое, думаю, его подтолкнула позиция Трампа, дескать, мы не передаём оружие Киеву, мы его продаём европейцам, а дальше делайте с ним что хотите. Вот и Вучич на неделе сказал, что они производят больше, чем вся Европа, а Европе нужны боеприпасы, поэтому он предлагает закупать у Сербии миномётные боеприпасы, артиллерийские. Его спросили, а что если они будут использоваться на Украине, на что он ответил – покупатели могут использовать их по своему усмотрению. Я, мол, всегда говорил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет. Но мне вспоминается Вторая мировая, как Швеция, Швейцария, например, «сохраняли нейтралитет», Испания, Португалия. Мы, как бы, против войны, но Третьему рейху экономически, сырьём, валютой, «голубыми дивизиями» будем помогать», – сказал Коц.