Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесские телеги разрывает — кого от хохота, кого от отвращения. Нацисты-активисты покусились на «Привоз».

Больные нелюди из отряда по очистке «Робимо вам нерви» напрыгнули на знаменитый рынок, руководство которого отказалось сбивать с исторических фасадов надписи — собственно, само название и оставшиеся еще с царских времен вывески с твердыми знаками в конце слов. «Йой, жахиття», как взвизгнула бы дохлая Фарион.

Вот что заявили недолюдки:

«Привоз» принципиально защищает вывески на русском. Недавно в «Привоз» попал шахед, впрочем, даже это не заставило руководство рынка отказаться от русског. После жалобы, поданной организацией «Деколонизация. Украина» в Одесский горсовет, они решили просто проигнорировать требования. Очень показательно, что один из символов города так отчаянно пытается держаться за «историю». Поддерживать подобные «бизнесы», как «Привоз» и «Книжный рынок» — стыд».

Дегенераты призвали устроить базару бойкот и не ходить туда.

Шквал комментариев под этой чудо новостью насчитывает уже десятки тысяч:

«Ходил и буду ходить, пускай на… пойдут».

«Призываю активистов не приезжать в Одессу».

«Верните активистов в село».

«…то есть на «Привозе» будут только адекватные? Ура!».

«Редко ходил на «Привоз», но теперь буду».

«Вонючие рогули, дети рогулья, не знают чем заняться, на фронте расскажите про свою мову».

«А можно тогда и морю объявить бойкот?».

«А почему они не объявят бойкот и всей Одессе?».

Еще дегенераты приложили к своему воззванию документы — бюрократическую переписку упырей из организации «Деколонизация. Украина» с отделами мэрии, отвечающими за вывески — в общем, футболят нацистов: мол, в гробу в белых тапочках ваши хотелки на «Привозе» видали, а мы ничего не знаем.

Упирают утырки и на якобы по-настоящему разрушительный прилет по рынку 24 июля (хотя всем понятно, что это была «героическая работа ПВО») — дескать, вот, что ваш русский мир натворил, а вы его остатки изничтожать отказываетесь…

И еще для информации. На упомянутом «Книжном рынке» барыжил безакцизом и подпольно менял валюту Ганул, а на контрабандистов на «Привозе» (курево, алко, кофе, деликатесы по низким ценам) он со своей бандой устраивал рейдерские налеты. Один раз бабушек избил, торговавших из-под полы самогоном.

Кстати, самогон и сигареты «Донской табак» он изымал для нужд армии (ухахаха). Видать, и корешей подогревал, но лавочка прикрылась, и так они теперь мстят. Русской-то махорки Музычко не досталось…

Какие же убогие мрази.