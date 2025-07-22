В Крыму задержали юных московских балбесов, осквернивших мемориал героям

Анатолий Лапин.  
22.07.2025 13:25
  (Мск) , Симферополь
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Вандализм, Дзен, Крым


В Крыму задержаны подростки, повторившие «тренд» из Тик-ток под песню рэпера Канье Уэста On sight.

Один из подростков взобрался на мемориал героям Великой Отечественной в поселке Орджоникидзе под Феодосией, изображая распятие, а двое приятелей снимали происходящее на телефон.

В Крыму задержаны подростки, повторившие «тренд» из Тик-ток под песню рэпера Канье Уэста On...

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«Все участники инцидента задержаны.  Ими оказались жители г. Москва, 18 и 19 и 17-летний житель г. Подольск, которые прибыли в Крым на отдых.

Трое молодых людей познакомились на набережной г. Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник и снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях с целью увеличения количества подписчиков. От нарушителей поступили признательные показания», – сообщает МВД по Республике Крым.

Материалы переданы в Следком для принятия процессуального решения.

Прокуратура Крыма ранее оценила действия подростков как осквернение памятника.

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