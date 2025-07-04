В Киеве раскусили Китай: «нейтрально подыгрывает» России

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Китай фактически помогает России в СВО, потому что блокирует поставки комплектующих на Украину.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит отметить то, что формальный нейтралитет Китая, он позитивный по отношению к России. По отношению к Украине он скорее негативный, поскольку уже сейчас те, кто занимается производством дронов, сталкиваются с проблемами в покупке комплектующих. Китай начинает тормозить те продажи, которые могут попасть на Украину и превратиться уже в собранные, готовые фпв-дроны. В России же поставки тех же мавиков идут вагонными нормами», – сказал Золотарев.