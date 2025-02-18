В Киеве поражена жирная цель: после взрыва началась вторичная детонация

Сегодня ночью российские беспилотники сумели прорвать кольцо ПВО вокруг украинской столицы.

В сети публикуют видео кадров прилета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ночью по стандарту наши войска нанесли удар дронами-камикадзе «Герань» по украинской столице. И в отличие от последних недель удар вышел успешным. На кадрах прорыв одного из беспилотников через противовоздушную оборону Киева. Несмотря на усилия, БпЛА смог попасть по неустановленной цели, вызвав сильный взрыв.

Судя по мощной детонации, а также следу трассеров от зенитных установок, попадание могло произойти по объекту ПВО либо складам с боеприпасами к установкам ПВО. Что действительно важно, это то, что ранее на протяжении многих месяцев таких серьезных попаданий «Геранями» не было. А причина может быть либо в снижении количества сил в Киеве, либо нехватке боеприпасов», – пишет тг-канал российских десантников «Архангел спецназа».