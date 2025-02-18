В Киеве поражена жирная цель: после взрыва началась вторичная детонация

Игорь Шкапа.  
18.02.2025 08:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня ночью российские беспилотники сумели прорвать кольцо ПВО вокруг украинской столицы.

В сети публикуют видео кадров прилета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня ночью российские беспилотники сумели прорвать кольцо ПВО вокруг украинской столицы. В сети публикуют...

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«Сегодня ночью по стандарту наши войска нанесли удар дронами-камикадзе «Герань» по украинской столице. И в отличие от последних недель удар вышел успешным. На кадрах прорыв одного из беспилотников через противовоздушную оборону Киева. Несмотря на усилия, БпЛА смог попасть по неустановленной цели, вызвав сильный взрыв.

Судя по мощной детонации, а также следу трассеров от зенитных установок, попадание могло произойти по объекту ПВО либо складам с боеприпасами к установкам ПВО. Что действительно важно, это то, что ранее на протяжении многих месяцев таких серьезных попаданий «Геранями» не было. А причина может быть либо в снижении количества сил в Киеве, либо нехватке боеприпасов», – пишет тг-канал российских десантников «Архангел спецназа».

Подтвердил попадание и мэр Киева Виталий Кличко.

«В Святошинском районе рухнули обломки вражеского БПЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также пылают автомобили во дворе жилого дома рядом», – написал он.

В Киевской военной администрации сообщили, что в Святошинском районе «зафиксировано пожар в складском помещении».

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