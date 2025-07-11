В Киеве боятся, что США выстрелят себе в ногу новыми санкциями против России

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США рискуют облажаться с введением новых якобы убийственных санкций против России, которые предусматривают 500-процентные пошлин для тех, кто торгует с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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