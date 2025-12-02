В белорусском Гомеле открыли памятник Рокоссовскому. Змагары в бешенстве
26 ноября, в 82-ю годовщину освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков во втором по величине городе Белоруссии установили памятник маршалу Рокоссовскому, который, собственно, и командовал Гомельско-Речицкой операцией, в результате которой и был освобожден областной центр.
Памятник получился достойный. Шестиметровый полководец запечатлен верхом на гарцующем коне в тот момент, когда командовал парадом Победы. Место тоже выбрано удачно: рядом со сквером, где установлен памятник, традиционно проходят военные парады.
Событие, казалось бы, рядовое. В год 80-летия Победы подобные мемориалы были установлены во многих городах по всей России. Но здесь речь не о России, а о Белоруссии. Поэтому не обошлось без нюансов. В Белоруссии вообще неохотно ставят монументы, напоминающие об общей с русскими истории. Хорошо, хоть старые не сносят.
В двухмиллионном Минске пророссийские активисты уже далеко не первый год добиваются установки памятника тому же Рокоссовскому. Даже место для него в белорусской столице имеется идеальное. Одноименный проспект начинается с автомобильного кольца, в которое бронзовый полководец мог бы прекрасно вписаться, став украшением района. Есть и талантливые скульпторы, готовые взяться за проект. Все упирается в административное решение.
В современной Белоруссии предпочитают ставить памятники местным знаменитостям – Скорине, Мицкевичу, Монюшко… Даже памятник антирусскому мятежнику Костюшко в 2018 году открыли при большом скоплении бело-красно-белых флагов и под аплодисменты системных и внесистемных националистов. Конечно, это было до 2020 года, и сейчас поставили бы без махания БЧБ-флагами. Но нет ли связи между заигрываниями с национализмом и мятежом пятилетней давности?
Как бы то ни было, но памятника Рокоссовскому в Минске нет до сих пор, а Гомелю его подарили россияне. И местные власти от такого подарка не смогли отказаться. Памятник открыт на средства Российского военно-исторического общества, и почетным гостем на церемонии открытия стал Владимир Мединский.
Он, кстати, не удержался от ироничного перформанса – на постаменте, на барельефе с поверженными фашистскими знаменами рядом с надписью «Adolf» положили куклу, очень похожую на канцлера Мерца. Исторические параллели более, чем прозрачные. Белорусский официоз этот перформанс, впрочем, проигнорировал.
Для Белоруссии подобная «монументальная дипломатия» со стороны России – далеко не новость. В 2017 и 2019 годах в Могилеве и Бресте при поддержке российской стороны были открыты памятники Пушкину.
В Могилеве установка памятника вылилась в скандал. Кто-то из тогдашних змагаров обиделся на табличку со стихами поэта про «спор славян между собой», пожаловался чиновникам и те распорядились табличку снять. Так и стоит до сих пор в Могилеве изуродованный памятник Пушкину. Вместо стихов – пятно краски.
В 2023 году в Минске установили памятник Александру Невскому. Но сделали это на площадке, прилегающей к российскому посольству, которое и обеспечило такое благоустройство этой площадке. Еще один памятник Невскому есть в Витебске, но там – история особая. Князь был женат на витебской княжне.
Змагары, конечно, были в ярости. Их эксперт, бежавший на Украину Игорь Тышкевич, заявил, что «Невский для белорусской истории какой-то голодранец, который выгодно женился на витебской княжне». Установку памятника Рокоссовскому тот же Тышкевич и вовсе назвал «провокацией». По его словам, Россия старается «пометить территорию псевдоисторическими монументами».
В чем «псевдоисторичность» Рокоссовского, командовавшего двумя Белорусскими фронтами, Тышкевич не уточнил. Видимо, змагара не устраивает то, что Рокоссовский освобождал Белоруссию от нацистской оккупации, но говорить это напрямую пока еще «зашквар».
