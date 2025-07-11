Условия по Украине диктует Россия, а не США
Россия не будет прекращать боевые действия ради переговоров, потому что не доверяет Западу и активно продвигается а фронте.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российская Федерация продвигается довольно успешно на всех направлениях. 25 километров в день берет. За июнь месяц больше 560 квадратных километров освободили. Они не были готовы идти на сегодняшнее соглашение по прекращению огня, потому что невыгодно было сейчас…
Россия диктует условия, не Штаты сейчас. От Штатов зависит, как долго это будет. Штаты торгуются Украиной, есть предварительно уже договоренность, что Украина отойдет под Россию, просто они пытаются выторговать», – заявил Телиженко.
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