Условия по Украине диктует Россия, а не США

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Россия не будет прекращать боевые действия ради переговоров, потому что не доверяет Западу и активно продвигается а фронте.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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