Украинское командование специально подставляет под ракетные удары мирных жителей, чтобы торговать на Западе кровавой картинкой.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас такого много происходит, когда прикрываются гражданским населением, проводят акции с участием военных не только украинских, а и западных, которые присутствовали там в Сумах на так званых награждениях или сборах.

Это происходит не только в Сумах. Мы видели Кривой Рог, вы видели ситуацию пару недель назад, когда тоже в центре, прямо возле школы [в Сумах], арсенал с оружием, взорвался после удара. Это было прямо на детских площадках было поставлено специально киевским террористическим режимом.

Это террористический режим, который делает специальные провокации, чтобы еще больше жертв, им чхать на свое население. Сборы проводят в Киеве, в торговых центрах, на паркингах, когда люди покупают продукты, одежду и все остальное.

На людей им начхать, да и Западу тоже. Зато получается картинка, показать на весь мир для того, чтобы дали больше денег. Вот почему Зеленский бесится. Не получается у него вернуть то же самое, что он делал при Байдене, когда там все это было согласовано и шло на ура. Это трагедия. Правительство, которое должно защищать людей, кидает их первыми под огонь», – возмутился Телиженко.