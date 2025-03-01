Украинская пропаганда: Обойдёмся и без помощи США

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Даже если США прекратят военную помощь, Украина будет в состоянии продолжать войну против России при поддержке стран Европы.

Об этом в эфире считающегося рупором киевских «соросят» «Радио NV» заявил украинский политолог Григорий Перепелица.

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«Нам станет значительно труднее, но труднее на 30%. Потому что 30% обеспечения Украины в этой войне – это Европа, а 30% – США, и 40% – это наш собственный ВПК обеспечивал. Солдатами ж нас Америка не обеспечивает. Как вы видите, дипломатической поддержкой тоже не обеспечивает. А только еще требует, чтобы мы платили за то, что они нам поставили бесплатно», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перепелица обвинил Дональда Трампа в том, что хотел получить контроль над ископаемыми и портами, почувствовав слабость Украины.

«Трамп, когда Украина истекает кровью, пытается воспользоваться – знаете, как коршун за недобитой добычей. Он увидел, что Украина слаба – «а, я ее додавлю, и она подпишет все, что захочет». И весь диалог он говорил – «бизнес, бизнес, бизнес». А гарантий – только 2%. Это значит, что соглашение это никакого отношения к гарантиям не имела», – сказал укро-политолог.

«Вооружения будут идти. Байден передал значительную часть бюджета американским частным корпорациям. Этот заказ будет вне зависимости от того, чего хочет или не хочет Трамп. Поэтому выстоим», – заверил он.

Перепелица также уверяет, будто после перепалки с Трампом «рейтинг Зеленского сейчас повысился, особенно в демократическом мире».