Украина до конца года произведет дальнобойное оружие при помощи Германии – Писториус

Украина получит дальнобойное оружие произведенного при помощи ФРГ на своей территории, до конца года.

Об этом на встрече в формате «Рамштайн» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе в Берлине мы договорились, что Германия предоставит финансирование для дальнобойного оружия, которое будет производиться в Украине. Таким образом мы реализуем поставленную нами цель укрепить ваши возможности, как военные, так и промышленные. Эти системы, произведенные вашей оборонной промышленностью, быстро окажутся в руках ваших вооруженных сил.

Что касается дальнобойного оружия, о котором я только что упомянул, то оно будет у вас уже до конца года. Кроме того, мы расширим возможности по ремонту систем в Украине. И мы усилим вашу противовоздушную оборону, поставив дополнительные системы вооружения и боеприпасы», – заявил Писториус.