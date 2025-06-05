Украина до конца года произведет дальнобойное оружие при помощи Германии – Писториус

Анатолий Лапин.  
05.06.2025 09:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Украина получит дальнобойное оружие произведенного при помощи ФРГ на своей территории, до конца года.

Об этом на встрече в формате «Рамштайн» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит дальнобойное оружие произведенного при помощи ФРГ на своей территории, до конца года....

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«На прошлой неделе в Берлине мы договорились, что Германия предоставит финансирование для дальнобойного оружия, которое будет производиться в Украине. Таким образом мы реализуем поставленную нами цель укрепить ваши возможности, как военные, так и промышленные. Эти системы, произведенные вашей оборонной промышленностью, быстро окажутся в руках ваших вооруженных сил.

Что касается дальнобойного оружия, о котором я только что упомянул, то оно будет у вас уже до конца года. Кроме того, мы расширим возможности по ремонту систем в Украине. И мы усилим вашу противовоздушную оборону, поставив дополнительные системы вооружения и боеприпасы», – заявил Писториус.

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