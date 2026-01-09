Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия после поражения «Орешником» газового хранилища под Львовом всю минувшую ночь до 5 утра продолжала наносить удары по Киеву и области – украинская сторона подсчитала, что было запущено под 250 «Гераней», 22 «Калибра» и 13 баллистических ракет. Значительная часть из них достигла цели (известно о пожарах на ТЭЦ). Начались отключения электричества, отопления и водоснабжения. С утра в украинской столице ограничено движение метро и поездов, на остановках маршруток огромные очереди, света и воды нет даже в Верховной раде.

Украинская сторона ожидаемо тиражирует кадры горящих жилых домов, куда врезались заглушенные РЭБом ударные дроны (При всей масштабности удара число жертв составляет 4 человека).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Диктатор Зеленский апеллирует к США и НАТО, требуя давить на Россию и возобновить непрерывные поставки средств ПВО. А МИД Украины инициирует созыв заседания ООН из-за применения «Орешника» вблизи польской границы.

«Заметьте – не потому, что нанесён значительный ущерб каким-то украинским объектам (а он наверняка нанесён), а потому, что удар был «вблизи границы ЕС и НАТО». «Орешник» мог напугать наших многоуважаемых западных партнёров, и наш МИД тут же звонит во все колокола. Даже на уровне риторики не потрудившись отдать приоритет украинским, а не зарубежным, интересам», – отмечает экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ) поясняет, что применение «Орешника» было сигналом Европе.

«Хотите заводить контингент на Запад Украины? Будет так. Если «Орешник» за 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны».

Укро-политолог Евгений Магда поддакивает:

«Это прямой сигнал Европе. Про то, что подлетное время 10-15 минут. Про то, что их ПВО – не панацея. Про то, что это «почти ядерка», только без гриба».

Минобороны РФ официально заявило: ночной удар – этот ответ на недавнюю атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области: «Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины».

Эта формулировка удивила некоторых комментаторов, напоминающих, что Украина заслуживает ударов за ежедневную гибель граждан России, обстрелы приграничных территорий, диверсии и теракты.

«А если б не было атаки на резиденцию Путина – вы б тогда и не тронули украинское газовое хранилище? Такая, что ли, логика?» – указал писатель Захар Прилепин.

С ним согласен журналист Дмитрий Борисенко:

«Т.е. если бы ВСУ не ударили по резиденции Путина, то украинские предприятия продолжали бы и дальше выпускать беспилотники?».

Публицист Олег Ясинский напоминает:

«Ответные удары» и «наказания за» – это сигналы тем, с кем можно договориться. Для недоговороспособных любое вежливое и рациональное объяснение действий в собственную защиту – всегда признак слабости. Бить морды неадекватам следует молча и сосредоточенно, не тратясь на непонятные им слова. Советская Армия брала гитлеровский Берлин, не «в ответ на», а из понимания, что это единственный путь закончить войну и что мир и фашистский режим не совместимы».

Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:

«Удар «Орешником» враги поняли, как предупреждение насчет захода западных войск в Галицию. Это само по себе неплохо, но наша пропаганда явно не учитывает разницу между публичным восприятием сигнала и узкой аудиторией. «Орешник» по бункеру зеленого наркомана в Киеве смотрелся бы гораздо более убедительно. По крайней мере, для внутренней аудитории».

Между тем, российский военкор Александр Коц напоминает, что минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область:

«Там после ночных ударов в шести муниципальных образованиях 556 тысяч человек без электричества, столько же – без тепла, 200 тысяч – без воды».

Московский предприниматель Игорь Маисто резюмирует: