Нанесён загадочный удар по Западной Украине

Серия «нетипичных» взрывов раздалась во Львове несколько минут назад. Жители Западной Украины сообщают, что звуки были слышны в соседних регионах.

Украинские мониторинговые каналы перед этим сообщили об угрозе запуска «Орешника» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Ожидаемое время подлёта было в 23:55 по киевскому времени, однако взрывы раздались на 10 минут раньше. При этом украинское ПВО не фиксировала цели в воздухе.

Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении некоего объекта критической инфраструктуры. Предполагается, что целью могли стать подземные хранилища газа.

Недалеко от Львова в городке Стрый находится Дашавское газохранилище. Оно уже подвергалось атакам. Вероятная цель – лишить западных трейдеров возможности хранить и накапливать газ в украинских хранилищах. Ранее Киев активно зазывал европейские компании хранить газ на территории Украины, освобождая эти объемы от различных налоговых отчислений.

«Боеголовки, само собой, без ядерной боевой части, как и в прошлый раз, – целью, скорее всего, был заглубленный объект, который «Орешник» способен поразить за счет огромной скорости и пробивающей силы. Если целью было ПХГ, то выбор самое то для «Орешника», – поясняет обозреватель Борис Рожин.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что на месте удара тушат пожар. Информации о пострадавших гражданских и разрушении жилых домов во Львове нет.

Украина в свою очередь вечером нанесла удары по приграничным регионам России. Сообщается об ударе по электростанции в Орле, отключении света в Белгородской области.

В Киеве сейчас также раздаются взрывы – по целям в украинской столице летят десятки «Гераней».